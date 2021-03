Qualifications Mondial 2022 - "Une sensation incroyable" pour Ibrahimovic, de retour avec la Suède

(Belga) De retour en sélection après plus de quatre ans et demi d'absence, Zlatan Ibrahimovic a évoqué en conférence de presse une "sensation incroyable". La Suède s'est imposée 1-0 face à la Géorgie, jeudi à Solna, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.

"La dernière fois que j'ai joué ici, le stade était plein et l'atmosphère est différente quand il est plein, mais le reste était incroyable. J'étais très heureux, j'étais très fier, j'avais d'excellentes sensations lorsque j'étais sur le terrain, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque fois pour aider les coéquipiers, pour m'aider moi-même et pour être performant. Le match n'a pas été facile, je ne crois pas que nous ayons été à la hauteur de notre niveau, nous n'avons pas été dangereux comme nous aurions dû l'être, mais au bout du compte, nous avons gagné et nous avons pris les trois points dont nous avions besoin. Les choses peuvent être mieux évidemment. C'est le premier match, nous sommes ensemble depuis deux ou trois jours, maintenant, ce sera de mieux en mieux." (Belga)