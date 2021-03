Inquiets par l'état du terrain, les Diables Rouges pourraient changer de stade contre la Biélorussie

Mercredi, les Diables Rouges ont vaincu le Pays de Galles à Louvain. Mais l'état du terrain a fait l'objet de nombreuses critiques côté belge, ce qui pourrait provoquer un changement de lieu pour le match de mardi contre la Biélorussie.

Mercredi, les Diables Rouges ont joué à Louvain. Malgré tous les efforts entrepris par les jardiniers de l'OHL, le terrain semblait bien endommagé. De nombreux Diables Rouges se sont plaints, de même que le coach, Roberto Martinez. Il a ensuite été établi qu'il serait difficile d'améliorer cette pelouse d'ici mardi, date du match à domicile contre la Biélorussie.

Devant ce fait, la fédération explore de nombreuses pistes afin de délocaliser le match et permettre ainsi à nos joueurs de jouer leur jeu comme ils savent le faire. L'hypothèse d'une rencontre au Stade Roi Baudouin, toujours sans public, est évoquée, selon le Laatste Nieuws. Pour cela, il faudra obtenir le feu vert des autorités bruxelloises et de l'UEFA, sachant qu'il s'agira d'un événement unique et non d'une modification récurrente.

Avant cela, les Belges iront jouer samedi en République Tchèque.