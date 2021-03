L'oncle de Rafael Nadal recadre Benoît Paire après sa sortie sur les primes (photos)

Benoît Paire continue à faire parler de lui. Le Français, connu pour ses frasques et sorties médiatiques toujours très virulentes, a à nouveau secouer le monde du tennis avec une sortie sur les prize money. Selon le Français, il n'y a aujourd'hui que peu d'intérêt de se battre à fond au vu des différences entre les primes reçues en tournoi. "J’arrive, je prends un peu d’argent et je pars au tournoi suivant: je fais mon boulot. Ce qui est surprenant avec le circuit actuel, c’est qu’il y a beaucoup de bénéfices à perdre. Là, si tu gagnes un ATP 250, tu n’empoches plus que 30.000 dollars (25.000 euros). Moi, avec des bye, j’ai pris 10.000 (8.400 euros) à chaque fois en perdant directement. Pourquoi t’arracher comme un dingue pour gagner à peine plus ?", a lâché Paire.

Des propos qui n'ont absolument pas plu à Toni Nadal, oncle et coach de Rafael. Ce dernier a fustigé l'approche de Paire et son absence d'exemplarité. "Ce qu'il a dit n'est pas correct. Il ne rend pas service au tennis, ne se rend pas service non plus. C'est aussi accorder peu de valeur à l'effort. S'il est fatigué de la situation actuelle, il vaudrait mieux qu'il le garde pour lui. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas se battre", a lâché le célèbre espagnol sur Antena 3 Desportes.

Alors que l'on s'attendait à une réplique cinglante, Benoît Paire a préféré jouer l'apaisement sur les réseaux sociaux. "Je ne vais faire aucune polémique.. je respecte énormément Toni Nadal pour la personne qu'il est et ce qu'il a apporté au tennis", a tweeté Benoît Paire. Une petite surprise, mais qui est nettement plus agréable qu'un clash sans fin.