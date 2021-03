Mehdi Bayat prêt à organiser un tournoi entre trois clubs, dont Charleroi et le Standard

La phase classique de la Pro League rendra bientôt son tout premier verdict, avec les accessits pour les play-offs à 4. Ce qui signifie qu'à la mi-avril, certains clubs, la majorité en réalité, seront en vacances. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, à commencer par Mehdi Bayat, administrateur délégué du Sporting de Charleroi. Son club est quasiment assuré de ne pas accéder aux play-offs.

Pour éviter que les joueurs n'aient qu'à s'entraîner, il a formulé une drôle de proposition à deux autres rivaux: La Gantoise et le Standard, dont la situation n'est guère plus favorable. "Si je ne dis pas de bêtise, au moment où je vous parle, le Sporting de Charleroi, le Standard de Liège et Gand sont en mauvaise posture par rapport aux playoffs. Ce sont quand même trois grands clubs, qui étaient prétendants aux playoffs 1 en début de saison. Maintenant, ils pourraient se retrouver à ne rien faire à partir du mois d’avril. Peut-être qu’on organisera un mini-tournoi entre nous", a lâché Bayat dans La Tribune.

Une forme de proposition pour organiser une joute amicale multiple entre trois clubs de Pro League. C'est une idée comme une autre !