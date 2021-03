En colère, Thierry Henry s'apprête à disparaître des réseaux sociaux

Thierry Henry est au bout du rouleau. Muet depuis son départ de l'Impact Montréal dont il était le coach jusqu'il y a un mois, le Français est sorti de son silence pour critiquer les réseaux sociaux. Alors qu'on le sait très investi dans la lutte contre le racisme, il a tenu à dénoncer l'inaction des dirigeants de ces sites face au fléau qui les gagne.

Le meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France remet en cause le manque de vigilance des créateurs des réseaux sociaux. "Le volume considérable de racisme, d'intimidation et de torture mentale qui en résulte pour les individus est trop toxique pour être ignoré. Il doit y avoir une certaine responsabilité. Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l'utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme. Jusqu'à ce que cela change, je désactiverais mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J'espère que cela arrivera bientôt."

L'ancienne légende d'Arsenal a donc pris une décision radicale. "A partir de demain matin, je me retirerai des réseaux sociaux jusqu'à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leur plates-formes avec la même vigueur et la même férocité qu'elles le font actuellement lorsque vous enfreignez le droit d'auteur."

Sa prise de position va-t-elle pousser les décideurs à bannir les messages haineux ? Il est encore trop tôt pour l'affirmer mais c'est, en tout cas, l'objectif recherché par cette ancienne star du ballon rond.