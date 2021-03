Privés de Thorgan Hazard et Thomas Meunier, les Belges vont devoir trouver des solutions

Après leur succès 3-1 face aux pays de Galles ce mercredi, les Diables Rouges enchaîneront par un déplacement en République Tchèque ce samedi avant de poursuivre par la réception de la Biélorussie mardi prochain.

Si les absences de Witsel et Eden Hazard étaient déjà connus bien avant ce rassemblement, celles de Vermaelen et Carrasco sont venus s'ajouter aujourd'hui. De plus, les Diables évoluant en Bundesliga ne pourront pas voyager jusqu'en République Tchèque à cause des restrictions de voyage imposées par le gouvernement allemand.

Cela concerne Koen Casteels, Orel Mangala, Dedryck Boyata mais aussi Thorgan Hazard et Thomas Meunier. Titulaires face aux pays de Galles, les deux joueurs de Dortmund se sont illustrés puisque Thorgan a marqué le second but belge sur un service de Meunier.

S'il apparaît évident que Timothy Castagne débutera la rencontre, l'incertitude plane sur sa position. Il pourrait évoluer en tant que piston droit, à charge pour Chadli (en manque de rythme) d'arpenter l'autre flanc. L'autre hypothèse serait de voir l'ancien joueur du KRC Genk tenir sa place sur le flanc gauche (comme en club), ce qui permettrait à Foket ou Saelemaekers d'entamer la partie à droite.

Roberto Martinez privilégiera-t-il l'expérience de Chadli ou la fougue de Foket ou Saelemaekers ? Il faudra, en tout cas, ne pas sous-estimer cet adversaire en pleine confiance après son succès engrangé en Estonie 2-6 il y a 48h. Ce sera, en tout cas, la première fois depuis le 10 octobre 2019 et la (très) large victoire 9-0 face à Saint-Marin que ni Thorgan Hazard ni Thomas Meunier ne commenceront un match avec les Diables.