Le Standard s'incline largement face aux espoirs des Diables Rouges

Ce vendredi, le Standard recevait les espoirs belges, les fameux Diablotins, dans le cadre d'un match amical. Un match lors duquel sont montés deux joueurs rouches, à savoir Nicolas Raskin et Michel-Ange Balikwisha.

Et ce sont les Belges qui se sont largement imposés. Loïs Openda a ouvert le score, avant que Vertessen et Van der Brempt ne fassent eux aussi la différence pour obtenir un succès confortable, 0-3. Côté Liégeois, il s'agissait surtout de donner un peu de temps de jeu à des joueurs moins utilisés habituellement, même si Bodart, Carcela et Bastien ont débuté la rencontre, par exemple.