Les Pays-Bas préparent une action en faveur des droits humains au Qatar

L'équipe nationale néerlandaise de football va attirer l'attention sur la situation des travailleurs étrangers au Qatar, samedi, lors du match à domicile contre la Lettonie comptant pour les qualifications du Mondial 2022 organisé dans l'état du Golfe. Selon les organisations de défense des droits humains, ces travailleurs vivent dans de très mauvaises conditions au Qatar, notamment los de la constructioin des stades de la prochaine Coupe du monde. "Je peux donner un scoop. Nous allons faire quelque chose dans ce sens. Qu'est-ce que c'est ? Vous verrez cela demain", a déclaré Matthijs de Ligt vendredi après l'entraînement.

"Nous avons d'abord discuté de cette question par le biais de l'application de groupe, avant même de nous rencontrer", a déclaré De Ligt. "Une possibilité était de le faire déjà autour du match de mercredi contre la Turquie. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous le ferons samedi lors d'un match à domicile. C'est un sujet sensible, mais nous voulons faire quelque chose. La Norvège et l'Allemagne ont déjà fait une déclaration. Nous ne sommes pas les premiers, mais il s'agit de faire quelque chose. Peu importe quand, du moment que vous faites quelque chose." Le conseil des joueurs des Pays-Bas s'est réuni jeudi. "Ensuite, cela a également été décidé", a déclaré De Ligt.

"Nous constatons également que les travailleurs étrangers sont dans une situation difficile là-bas. Il est également important que tous ceux qui nous accompagnent fassent quelque chose. Nous en avons discuté longuement entre nous. Au cours de la période à venir, nous allons examiner avec d'autres syndicats et des joueurs d'autres pays pour voir si nous pouvons faire quelque chose ensemble." Selon le journal anglais The Guardian, plus de 6500 travailleurs étrangers sont morts au Qatar ces dernières années. Le comité d'organisation de la Coupe du monde fait état de 37 décès "directs" au cours de la construction des stades et parle également de "décès naturels" comme des maladies, des accidents ou des suicides.

Le Qatar n'est pas seulement critiqué pour les conditions de travail des travailleurs étrangers. La liberté de la presse n'existe pas non plus dans l'émirat et les homosexuels risquent la prison. Avant le match contre l'Islande jeudi, l'équipe nationale d'Allemagne a demandé que l'on prête attention aux droits humains au Qatar, où se déroulera la Coupe du monde de 2022. Avec une lettre différente sur chaque maillot, les joueurs de la Mannschaft ont formé le mot "Droits de l'homme". La Norvège s'est fait entendre mercredi avant le match contre Gibraltar. En entrant sur le terrain, les Norvégiens portaient un T-shirt avec le texte suivant : "Les droits de l'homme, sur et en dehors du terrain".