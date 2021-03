F1: Verstappen continue sur sa lancée aux essais libres à Bahreïn

Comme lors des essais d'avant-saison, Max Verstappen dans sa Red Bull a dominé vendredi les premiers essais libres de F1 en 2021 et Mercedes a tenté de suivre le rythme, à Bahreïn où le Grand Prix inaugural aura lieu dimanche.

Sous la chaleur et le soleil, puis sous la nuit tombée sur le circuit de Sakhir, Verstappen a pris les meilleurs temps des deux sessions. Le 3e du dernier championnat du monde confirme qu'il est, à 23 ans, le mieux placé pour mettre un terme à la domination de Lewis Hamilton.

Le septuple champion du monde, quatre fois vainqueur à Bahreïn, a pris le 4e temps puis le 3e temps des essais libres 1 et 2. Les qualifications samedi (18h00 locale, 15h00 GMT, 16h00 française) donneront une appréciation plus fine du rapport de force entre les deux favoris cette saison.

Une chose est sûre, après des ennuis de boite de vitesse et surtout de train arrière lors des essais hivernaux, qui se déroulaient sur ce même circuit il y a deux semaines, les Mercedes ont paru en meilleure forme, même si elles sont toujours derrière Red Bull.

- "Suivre le rythme de Red Bull" -

"Beaucoup de travail a été fait au cours des dix derniers jours et je pense que nous avons trouvé le chemin à suivre pour rendre la voiture plus fiable", a déclaré Toto Wolff, le directeur de l'écurie victorieuse de tous les titres depuis 2014, en conférence de presse.

"Je pense que nous avons probablement plus souffert du changement de réglementation (...) et il est peut-être plus difficile pour nous de récupérer une partie de l'appui perdu", a-t-il dit, expliquant que "suivre le rythme de Red Bull serait le meilleur scénario aujourd'hui".

Les voitures sont essentiellement les mêmes qu'en 2020 mais un nouveau règlement relatif au fond plat ont obligé les écuries à raboter ce dernier, afin de faire baisser l'appui de 10% et préserver des pneus malmenés l'an dernier.

Ces quelques centimètres en moins ont forcé les équipes à plancher sur de nouvelles solutions aérodynamiques, pour récupérer la performance perdue. Pour le moment, Red Bull semble s'en tirer mieux que Mercedes. Mais les essais ne sont que des essais.

McLaren, troisième écurie l'an dernier et qui a changé de motoriste en passant chez Mercedes, a confirmé qu'il fallait compter sur elle.

L'espoir britannique Lando Norris, qui attaque sa 3e saison en Formule 1 à 21 ans seulement, a réalisé le 3e meilleur temps puis le 2e (1:30.942) lors de la seconde session, à un souffle de Verstappen. Daniel Ricciardo, passé de Renault à McLaren, a également été dans le coup.

Parmi les pilotes transférés cet hiver, c'est l'Espagnol Carlos Sainz Jr qui s'en est tiré le mieux. Parti de McLaren, le nouvel équipier de Charles Leclerc chez Ferrari a pris le 4e temps de la 2e séance.

Sergio Pérez, passé de Racing-Point à Red Bull, n'a lui pas encore pris la mesure de sa nouvelle monture, tout comme Sebastien Vettel chez Aston Martin.

Le seul pépin notable est à déplorer du côté du pilote Alfa Romeo Kimi Raïkkonen. Bien que le plus expérimenté de la grille à 41 ans, le Finlandais a pris un mur, au ralenti.