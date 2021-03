Top 14: bref retour aux affaires avant l'Europe

Il n'y a pas que le Tournoi des six nations dans la vie: le Top 14 reprend brièvement du service samedi pour une 20e journée, non sans enjeux, coincée entre deux semaines de relâche et deux autres consacrées aux coupes d'Europe.

. Toulouse, un break à confirmer

Longtemps au coude-à-coude avec La Rochelle et le Racing 92 dans le haut du classement, Toulouse a profité des faux pas de ses concurrents pour se constituer un petit matelas de sept points d'avance.

Un break à confirmer ce week-end contre Montpellier avant d'aller défier les Irlandais du Munster en Coupe d'Europe.

"Le sprint est lancé pour la qualification (en phases finales) et le moindre faux pas rebat les cartes", a prévenu l'entraîneur toulousain Ugo Mola, méfiant avant d'accueillir le MHR, "une équipe qui n'est pas à sa place au fin fond du classement".

Les Rouge et Noir seront privés de leurs Bleus, dont la charnière Dupont-Ntamack, associée vendredi soir face à l'Ecosse. Mais le club haut-garonnais a prouvé depuis le début du Tournoi qu'il avait suffisamment de talent en réserve pour composer avec les doublons.

D'autant que Montpellier, toujours concerné par le maintien malgré un net regain de forme (11e), devra également composer avec les absences de ses cadres Mohamed Haouas, Paul Willemse, Arthur Vincent et Anthony Bouthier.

. La Rochelle, batteries rechargées?

La trêve aura sans doute fait le plus grand bien à La Rochelle, qui semblait marquer le coup physiquement avec deux défaites consécutives contre Toulouse (14-11) et Castres (22-15).

Sans leur couteau suisse Jérémy Sinzelle, blessé à un genou, ni leurs internationaux Uini Atonio, Grégory Alldritt et Brice Dulin, les Maritimes (2e) tenteront de réenclencher la marche avant à l'approche des phases finales.

Problème: ils se déplacent chez un sérieux client, Bordeaux-Bègles (5e), qui n'a perdu qu'à une seule reprise cette saison en championnat sur sa pelouse de Chaban-Delmas et qui voudra marquer les esprits face à un adversaire direct.

En cas de succès, les Girondins pourraient revenir sur les talons de leur "voisin" de la côte atlantique.

. L'affiche Lyon-Toulon

L'affiche du samedi soir vaudra cher également dans la perspective des phases finales entre Lyon (7e) et Toulon, qui le devance de cinq points sur le dernier strapontin du top 6.

A la peine avec les doublons et de nombreuses absences sur blessures, le RCT avait retrouvé des couleurs contre le Racing (25-21) en même temps que ses Bleus Louis Carbonel, Baptiste Serin et Gabin Villière.

Mais ces derniers manqueront encore à l'appel pour le déplacement sur le terrain du LOU, qui devra enchaîner un troisième succès après ceux sur Toulouse (31-23) et Bayonne(28-20) afin de rester accroché au wagon.

Le Stade français (8e) pourrait en profiter derrière pour se rapprocher, à condition de venir à bout de Clermont (4e) dans son stade Jean-Bouin, où les Parisiens sont nettement plus à l'aise qu'à l'extérieur cette saison.

. Montpellier, Bayonne, Pau: même combat

Trois matches compliqués attendent les trois équipes à la lutte dans le bas du classement pour éviter l'avant-dernière place de barragiste.

Alors que Montpellier (11e) se déplace chez le leader toulousain, Pau (13e) se rend à Castres (9e), dont le maintien est aujourd'hui quasiment assuré après une première moitié de saison compliquée.

Bayonne (12e) jouera de son côté à domicile, mais sa tâche n'en sera pas moins relevée face au Racing (3e), candidat au titre.

De quoi potentiellement faire les affaires de Brive (10e), qui aura l'occasion de prendre le large en recevant la lanterne rouge, Agen, déjà condamnée à la Pro D2 avec 19 défaites en autant de sorties.