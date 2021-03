La France battue in extremis par l'Écosse, le pays de Galles triomphe

(Belga) La France a été battue par l'Écosse (23-27) vendredi dans le dernier match du Tournoi des Six Nations de rugby édition 2021. Contraint à une large victoire, le XV de France n'a pas pu dépasser le pays de Galles, qui remporte son 2e tournoi en trois éditions.

C'est la première victoire écossaise à Paris depuis 1999. Elle s'est dessinée dans les arrêts de jeu grâce à un essai de Duhan van der Merwe à la 84e. La France devait inscrire 4 essais et obtenir un bonus offensif et 21 points d'écart, ou bien six essais et vingt points d'écart, pour doubler les Gallois. Les Bleus terminent malgré tout deuxièmes du tournoi, devant l'Irlande et l'Écosse alors que l'Angleterre et l'Italie ferment la marche. Du côté gallois, c'est le premier titre pour l'entraîneur néo-zélandais Wayne Pivac, arrivé à la tête de l'équipe en 2019. C'est également la cinquième victoire finale pour le capitaine et deuxième ligne Alun Wyn Jones après trois Grands Chelems (2008, 2012, 2019) et une autre campagne victorieuse (2013). (Belga)