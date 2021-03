Six nations: près de 7,7 millions de téléspectateurs pour France-Ecosse sur France 2

Près de 7,7 millions de téléspectateurs ont regardé vendredi soir le match crucial entre la France et l'Ecosse comptant pour le Tournoi des six nations 2021 sur France 2, largement en tête des audiences, selon des données publiées par le service presse de la chaîne.

Les Bleus, qui menaient à la mi-temps et qui devaient inscrire quatre essais et s'imposer avec 21 points d'écart pour remporter le Tournoi des six nations, ont finalement perdu en toute fin de match (27-23).

"Près de 7,7 millions de téléspectateurs (29,2% de part d'audience (PDA)) ont soutenu le #XVdeFrance hier soir pour son dernier match du Tournoi des #SixNations 2021", a tweeté le service de presse de la chaîne sur son compte Twitter.

Un pic à 8,7 millions de téléspectateurs a également été atteint dans la soirée, selon la chaîne qui affirme avoir été "largement en tête des audiences".

Les quatre précédents matches du XV de France, qui avaient été diffusés sur la chaîne publique, avaient en moyenne atteint 5,7 millions de téléspectateurs et 31,7% de part d'audience (PDA).

A chaque fois, France 2 a été leader d'audience, toutes catégories de téléspectateurs confondues ("4 ans et plus"), mais aussi chez les actifs, et chez les 15-24 ans, selon des chiffres de Médiamétrie.