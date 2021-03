Cet international néerlandais va sortir un album autobiographique (photo)

Le monde du football est plein de surprises. La preuve avec la nouvelle aventure annoncée par Ryan Babel, 34 ans, qui évolue encore à Galatasaray. L'international néerlandais n'a pas l'intention de ne se concentrer que sur le football, puisqu'il a annoncé avoir profité du confinement pour enregistrer son tout premier album.

En réalité, Babel a répondu aux demandes de ses fans, qui voulaient qu'il crée une autobiographie. Mais le format, lui, est inattendu. "Mon programme d'entraînement a été mis en pause et j'ai soudainement eu beaucoup de temps libre. La musique m'a semblé être la forme la plus naturelle pour raconter mon histoire, c'est pourquoi je partage différentes périodes de ma vie et de ma carrière sur les 8 titres qui composent mon premier album. Ce sera une révélation pour ceux qui ne me connaissent que pour ma carrière de footballeur", a écrit le joueur sur Instagram.

Ce premier album sortira le 2 avril, sans préciser le style de musique dont il s'agit. Nouvelle aventure en vue !