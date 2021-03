Patinage artistique: Chen champion du monde pour la 3e fois consécutive, Hanyu 3e derrière Kagiyama

L'Américain Nathan Chen a été sacré champion du monde de patinage artistique pour la troisième fois consécutive, après 2018 et 2019, à un an des JO-2022, samedi à Stockholm, où le double champion olympique en titre japonais Yuzuru Hanyu n'a pris que la troisième place.

Troisième après le programme court, Chen, 21 ans, s'est magistralement ressaisi en empilant cinq quadruples sauts dans son programme libre pour totaliser 320,80 points. Au contraire, Hanyu a lui commis trop d'approximations pour conserver son avance héritée du court (289,18), au point d'être doublé par son tout jeune compatriote Yuma Kagiyama, 17 ans seulement et médaillé d'argent dès ses premiers Mondiaux (291,77).

Chen reste ainsi invaincu depuis les JO-2018, où il s'était classé cinquième. De quoi s'avancer en position de force vers les Jeux de Pékin.

Le jeune Californien accusait pourtant un retard de plus de huit points sur Hanyu après le programme court, à cause d'une chute d'entrée sur un quadruple saut. Mais un libre étincelant, avec cinq "quads" de haut vol et récompensé de 222,03 points, tout près de son record du monde (224,92 fin 2019), lui a permis de renverser la situation.

"Je me suis juste rappelé qu'il fallait que je profite d'être là, que j'apprécie le moment. Et ça a tourné dans le sens que j'espérais aujourd'hui (samedi)", a-t-il déclaré très sobrement.

- Kevin Aymoz neuvième -

Hanyu, qui patinait en dernière position sur la glace suédoise, a bien sauté quatre "quads" mais il a multiplié les approximations (main posée sur le premier, retournement sur le deuxième), sur la réception de ses deux triples Axels également. Rédhibitoire pour espérer tenir tête à son rival américain, qui le relègue finalement à près de trente points.

Plus surprenant, le Japonais de 26 ans a été doublé par son épatant compatriote Kagiyama, champion olympique de la jeunesse en 2020. Dans son costume vert foncé, le jeune Nippon a brillé avec une performance riche de trois "quads" impeccables, même si les choses se sont un peu compliquées pour lui en deuxième partie de programme.

Il pulvérise aussi bien son meilleur score en libre (190,81 contre 179) que sa meilleure note totale, qui bondit de plus de vingt points (291,77 contre 270,61). Prometteur pour celui qui fêtera ses 18 ans dans un peu plus d'un mois, et dont la joie dans le "kiss and cry", poings agités en l'air, sautillements sur place et yeux rieurs, était communicative.

Mission accomplie pour Kevin Aymoz : le patineur grenoblois, qui avait a minima pour objectif un top 10 pour débloquer deux quotas pour la France pour les Jeux de Pékin, a rempli son contrat en se classant neuvième (254,52).