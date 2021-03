F1 - Bahreïn - "Une voiture agréable à conduire", se réjouit Max Verstappen, en pole du 1er GP de 2021

(Belga) Max Verstappen s'élancera de la pole position du Grand Prix du Bahreïn, première manche de la saison de Formule, dimanche, sur le circuit international de Sakhir. "La voiture est agréable à conduire", s'est réjoui le Néerlandais au sujet de sa Red Bull, samedi, après les qualifications.

"Nous avons eu une bonne semaine de tests, mais bien sûr ce n'est pas une garantie pour les week-ends de course", a expliqué Verstappen. "La voiture se comporte vraiment très bien, elle est très agréable à conduire. Avec le vent qui change, ce n'est pas facile de la régler, mais on l'a bien fait en qualification. Je suis très content d'être en pole." "Mon premier tour en Q3 n'était pas exceptionnel, je savais que je pouvais améliorer, mais la balance était là. Il faut faire attention de ne pas surchauffer les pneus", a poursuivi le Néerlandais. "Dans les 'runs' courts et longs, la voiture fonctionne bien. Nous avons une bonne voiture. Maintenant, il faut prendre un bon départ, propre, et puis on verra." C'est la quatrième pole de la carrière de Verstappen. A deux reprises, à Abou Dhabi l'an passé et au Brésil en 2019, il avait concrétisé sa pole par une victoire. "Bravo à Max, il a fait un super boulot", a reconnu le champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes), deuxième temps des qualifications. "J'ai tout donné. Mais ce n'était pas assez. Il y a toujours moyen, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. On a fait du bon boulot chez Mercedes par rapport aux essais. Ils ont bien travaillé à l'usine. On a eu plein d'infos pour mettre tout ensemble et améliorer les choses. Et vu les essais qu'on a faits, être si près c'est vraiment pas mal."