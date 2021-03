Diables Rouges - Jaroslav Silhavy fier mais humble après le partage contre les Diables

(Belga) La République tchèque a crânement joué sa chance samedi soir contre la Belgique. Grâce à un pressing intense, les Tchèques ont bousculé les Diables Rouges et auraient peut-être pu revendiquer davantage qu'un partage (1-1) lors de ce duel de la 2e journée des qualifications pour le Mondial 2022.

"Il faut rester humble après une telle bataille. Mais je suis content de voir que mon équipe s'est battue jusqu'à la fin. Je suis fier. Nous avons joué au même niveau que la Belgique, parfois même mieux encore", a déclaré le sélectionneur tchèque Jaroslav Silhavy, qui a signé son premier nul en 23 matches depuis qu'il est arrivé à la tête de l'équipe nationale en 2018. "Évidemment que je suis content de la manière avec laquelle nous avons joué. La Belgique est un adversaire de taille, mais nous n'avons pas eu peur et avons déployé notre jeu. Nous voulions jouer de la sorte, les joueurs apprécient cette approche." C'est donc confiant, et avec le retour de ses quatre joueurs évoluant en Bundesliga, que Jaroslav Silhavy aborde le match au pays de Galles mardi. "Nous allons à Cardiff avec des ambitions. Mais il est trop tôt pour parler de la Coupe du monde. Je suis content du résultat et de la performance de mon équipe ce samedi soir, mais nous n'avons joué que deux matches. Il en reste six et tout peut arriver. Nous allons malgré tout dans la bonne direction, il faut y aller étape par étape." Belges et Tchèques comptent 4 points et occupent la tête du groupe E. Mardi soir, les Belges affronteront la Biélorussie simultanément au match entre la République tchèque et le pays de Galles. (Belga)