Adam Yates (INEOS), vainqueur: "on voulait gagner, mais on ne pensait pas faire 1, 2 et 3"

Adam Yates a assuré sa place de leader au classement général lors de la mouvementée 7e et dernière étape du Tour de Catalogne pour s'adjuger le classement final de la 100e édition de cette course par étapes du WorldTour dimanche à Barcelone. Mieux, INEOS Grenadiers a trusté les trois premières places du podium final.

Un groupe de 32 coureurs avait rythmé la première partie de cette ultime étape avant de voir la course se décanter derrière Thomas De Gendt (Lotto Soudal), le vainqueur d'étape, et le Slovène Matej Mohoric (Barhain Victorius). Le Britannique de la formation INEOS Grenadiers se devait juste de contrôler les attaques de l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), 4e au général, désireux de mettre à mal, mais en vain, le podium d'INEOS à l'arrivée. Yates devançant l'Australien Richie Porte et son compatriote Geraint Thomas. "On était ici avec de grandes ambitions et on fait 1, 2 et 3 au classement général", s'est réjoui Adam Yates avant de monter sur le podium. "Difficile d'en dire plus, on a fait une course parfaite en équipe, toute la semaine, et aujourd'hui encore. C'est une journée difficile, surtout avec ces montées. On voulait gagner ce Tour, mais on ne pensait pas pouvoir placer trois gars sur le podium. C'est fantastique." Adam Yates, 28 ans, décroche ainsi le 16e bouquet de sa carrière, lui qui avait ouvert son compteur victoire cette saison en remportant la 3e étape de cette 100e édition du Tour de Catalogne.