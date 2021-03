Challenge Final 4 de l'EuroMillions Volley League : Waremme termine par une défaite à domicile contre Alost

(Belga) Waremme a terminé 8e et dernier du Challenge Final 4 de l'EuroMillions Volley League, qui oppose les clubs classés de la 5e à la 8e place du championnat de Belgique. Les Waremmiens se sont inclinés 0-3 devant Alost (20-25, 26-28 et 20-25) dimanche lors de la 6e et dernière journée.

Waremme termine ses six rencontres avec 2 points. Alost compte 11 points. Achel (11 pts) accueille Gand (9 pts), à 18h00, dans l'autre rencontre de la 6e journée du Challenge Final 4. (Belga)