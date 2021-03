Barça: Xavi donne son favori pour le prochain entraîneur

La légende du FC Barcelone Xavi a expliqué qu'il verrait bien le sélectionneur allemand Joachim Löw, qui quittera son poste à l'issue de l'Euro 2020, sur le banc du club catalan.

Après 15 ans à la tête de la Mannschaft, le sélectionneur allemand Joachim Löw, critiqué depuis de nombreux mois pour ses choix hasardeux, a annoncé il y a quelques jours qu'il quitterait son poste à l'issue de l'Euro-2020, soit un an avant la fin de son contrat.

Depuis lors, les rumeurs autour de sa succession vont bon train. L'entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick, qui fut son adjoint entre 2006 et 2014, laisse notamment planer le doute sur ses intentions en refusant d'exclure de quitter le club bavarois avant la fin de son contrat en 2023.

De son côté, Löw (61 ans) ne comptera pas arrêter sa carrière pour autant. Il pourrait donc s'asseoir sur le banc d'un club dans les prochains mois. "C'est un entraîneur de luxe. Il veut du spectacle, un football brillant et offensif, et il est devenu champion du monde comme cela. Löw a contribué à ce que l'Allemagne ait développé une compréhension différente du football et qui me rappelle beaucoup de ce que j'avais connu avec l'Espagne et Barcelone", a expliqué Xavi au média allemand Süddeutsche Zeitung. "Il conviendrait parfaitement au Barça en raison de sa manière d'appréhender le jeu. Et en raison de sa personnalité".

Pas sûr que Ronald Koeman, l'actuel coach des Blaugrana, soit du même avis, le Néerlandais, sous contrat jusqu'en 2022, ayant été confirmé dans ses fonctions par le nouveau président Joan Laporta, selon les informations de la très sérieuse chaîne TV3.