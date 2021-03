La France s'impose au Kazakhstan et signe sa première victoire des qualifications au Mondial 2022 (vidéo)

La France s'est imposée 0-2 au Kazakhstan, dimanche, lors de la deuxième journée du groupe D des qualifications au Mondial 2022.

Ousmane Dembélé a donné l'avantage aux Bleus d'une frappe croisée (19e). Sergiy Maliy a marqué contre son camp juste avant la pause (44e). En seconde période, Kylian Mbappé a manqué un penalty, repoussé par le gardien Aleksandr Mokin, qu'il avait obtenu (75e).

Accrochée à domicile par l'Ukraine (1-1) en ouverture, la France prend la tête du groupe avec 4 points, devant la Bosnie-Herzégovine, la Finlande et l'Ukraine, qui comptent toutes 1 point. Le Kazakhstan débutait dans la compétition et reste bloqué à 0. L'Ukraine et la Finlande s'affrontent en soirée.