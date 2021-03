Le Spirou Charleroi surprend Anvers à domicile, victoires pour Alost et Louvain

(Belga) Le Spirou Charleroi s'est imposé dimanche après-midi sur le parquet d'Anvers (74-77) pour le compte de la 7e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Alost et Louvain se sont imposés respectivement contre Liège (91-80) et Limburg United (79-68).

Au terme d'une rencontre haute en intensité pendant 40 minutes, le Spirou de Charleroi s'est imposé au bout du suspense à la Lotto Arena d'Anvers. D'entrée de jeu, ce sont les visiteurs qui prenaient les commandes (12-19) en dominant le rebond (44 prises contre 38 pour Anvers). Les locaux s'en remettaient au talent de Sterling Gibbs (18 points) pour rester au contact à la pause (34-38). Les deux équipes ne se lâchaient pas au retour des vestiaires et dans un final à suspense, c'est le capitaine carolo, Alex Libert, 25 points dont 10 de suite dans les dernières minutes, qui permettait aux Carolos de l'emporter (74-77). De son côté, Alost a mis un peu de temps avant de démarrer pour sa troisième rencontre de suite face à Liège. Les visiteurs commençaient en trombe (17-30) mais les Alostois réagissaient rapidement (45-39 à la pause) pour finalement s'imposer 91-80 grâce à 20 points de Cameron McGriff. Dans le dernier match de la journée, Louvain s'est imposé à domicile face à Limburg United (35-37 et 79-68) dans le sillage d'un excellent Ryan Kriener (28 points et 6 rebonds). Au classement, Anvers reste en tête avec 11 victoires pour 4 défaites. Suivent Mons (11-3), Ostende (10-3), Alost (8-6), Louvain (6-9), Charleroi (6-9), Malines (7-6), le Brussels (4-12), Limburg United (6-7) et Liège (3-13). (Belga)