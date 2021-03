Qualifications Mondial 2022 - L'Espagne poursuit deux séries impressionnantes en qualification au Mondial

(Belga) En s'imposant in extremis 1-2 en Géorgie, dimanche, l'Espagne a poursuivi deux séries impressionnantes en qualification pour la Coupe du monde de football, a annoncé la FIFA sur les réseaux sociaux.

L'Espagne est devenue la première équipe à marquer lors de 37 rencontres consécutives de qualification au Mondial, battant le record établi par l'Allemagne de l'Ouest entre 1934 et 1984. L'Espagne a aussi aligné un 65e match de rang sans défaite en qualification au Mondial, une performance inédite. La 'Roja' n'a plus perdu un match qualificatif à la Coupe du monde depuis une défaite 1-0 au Danemark le 31 mars 1993. Depuis lors, l'Espagne a aligné 51 victoires et 14 partages. (Belga)