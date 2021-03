Les Diables Rouges privés de deux cadres contre la Biélorussie

Demain soir, les Diables Rouges affronteront la Biélorussie dans le cadre de la troisième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Un match attendu par les jeunes joueurs, qui devraient recevoir une opportunité de se montrer.

Sudpresse nous apprend ce matin que les Belges devront par contre se passer des services de deux joueurs. Yannick Carrasco ne s'est toujours pas entraîné et devrait bien être forfait. Touché à l'épaule contre la République Tchèque, Dries Mertens n'en sera pas non plus, ce qui, pour le coup, prive les Diables Rouges d'un titulaire habituel.

Des joueurs comme Trossard ou Doku pourraient donc débuter demain. Ce sera le premier affrontement de l'histoire entre la Belgique et la Biélorussie.