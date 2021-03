Thibaut Courtois donne de bonnes nouvelles d'Eden Hazard

De passage à Tubize mercredi, Eden Hazard est depuis retourné à Madrid. Le Diable Rouge va travailler le bas de son corps et serait très déterminé, selon les dires de Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois et Eden Hazard sont très proches. En plus d'être des coéquipiers, les deux hommes s'apprécient en dehors des terrains et ne s'en cachent pas. Le portier des Diables Rouges a donc logiquement tenu à défendre Hazard, victime de blessures musculaires à répétition.

De passage à Tubize ce mercredi, Hazard a depuis retrouvé le staff médical de Madrid. Le Laatste Nieuws nous apprend que les diagnostics sont unanimes: sa cheville n'est pas responsable de tous ses maux, bien que cela n'ait pas aidé. Des médias espagnols avancent qu'il s'agit donc avant tout d'un problème psychologique. Pour contrecarrer les problèmes, le Belge va suivre un traitement très spécifique et un profond renforcement du bas de son corps, des chevilles jusqu'aux abdominaux.

Selon les dires de Thibaut Courtois, la différence est déjà visible sur le corps d'Hazard. "Après sa blessure précédente, il avait eu du mal pendant quelques jours. Mais cette fois, je vois qu'il travaille très dur tous les jours à l'entraînement", a d'abord déclaré le gardien des Diables. "Je suis persuadé qu'il est plus fit que jamais. C'est évidemment difficile de s'en rendre compte puisqu'il a une petite blessure qui le tient éloigné des terrains, mais sur le plan physique, je ne l'ai jamais vu aussi affûté", a-t-il ensuite précisé.

Reste à espérer que cela s'avère vrai et qu'enfin, Eden Hazard puisse débuter son aventure Madrilène. Avant de jouer l'Euro avec une Belgique qui a bien besoin de lui.