Diables Rouges : quel onze de base pour affronter la Biélorussie ?

Après le pénible partage arraché en République Tchèque il y a 48h, les Diables Rouges reçoivent la Biélorussie ce mardi soir à Louvain avec pour ambition : l'obtention des 3 points.

Si Roberto Martinez a peu bouleversé son équipe face à la République Tchèque (seuls Vermaelen, blessé, ainsi que Thorgan Hazard et Meunier, interdits de déplacement, ont quitté le onze de base), il devrait changer son fusil d'épaule face à la Biélorussie et ainsi laisser souffler ses meilleurs éléments.

Pour le poste de gardien, Thibaut Courtois devrait garder la confiance du sélectionneur national.

En ce qui concerne l'assisse défensive, en difficulté contre les Tchèques, il ne serait pas surprenant de voir des changements. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont disputé l'intégralité des 90 minutes des 2 premiers matchs. L'un des deux pourrait souffler au profit de Brandon Mechele voire Dedrick Boyata si ce dernier est remis de sa blessure (rappelons qu'il n'a pas joué la moindre minute depuis le 20 décembre 2020) et compléter le trio défensif en compagnie de Jason Denayer.

En manque de rythme samedi dernier, Chadli ne devrait pas recevoir une nouvelle chance demain. Reste à savoir si c'est Thorgan Hazard qui le remplacerait ou Timothy Castagne. A droite, Thomas Meunier pourrait retrouver sa place sauf si Martinez lui préfère Alexis Saelemaekers qui n'a pas encore obtenu de temps de jeu lors de ce rassemblement.

Youri Tielemans et Leander Dendoncker pourraient également être mis au repos. Denis Praet et Hans Vanaken pourraient ainsi commencer le match, à moins que ce ne soit Sambi Lokonga qui ferait, dès lors, ses grands débuts en équipe nationale.

La composition du trio offensif est encore inconnue à ce jour. Dries Mertens et Yannick Carrasco sont d'ores et déjà forfait et il apparaît probable que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku se reposent afin de les préserver pour la fin de saison de leur club.

Dès lors, Jérémy Doku, Yari Verschaeren, Adnan Januzaj ou encore Leandro Trossard pourront postuler pour 2 places et accompagner ainsi Batshuayi (ou Benteke) à la pointe de l'attaque.