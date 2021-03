Roberto Martinez aurait refusé de négocier avec le PSG pour continuer avec les Diables Rouges

Roberto Martinez n'est pas encore parti. Mais l'avenir du sélectionneur des Diables Rouges reste difficile à prédire. Arrivé il y a près de 5 ans, il pourrait être tenté de retourner dans un club d'envergure une fois l'Euro 2020 terminé. Théoriquement, il est supposé être avec la Belgique sur le banc de touche jusqu'à la fin du Mondial 2022.

Et si un intérêt existe, LN24 nous apprend que Roberto Martinez ne compte pas s'en aller sans aller au bout de son projet. En effet, selon Thomas Bricmont, le PSG aurait songé à l'engager en janvier dernier après le départ de Thomas Tuchel. "Pini Zahavi, qui tente de placer Martinez en Premier League et notamment à Tottenham, avait l’opportunité de dialoguer avec les dirigeants du PSG. Martinez a refusé pour ne pas partir au milieu d’une saison. C’est la preuve qu’il est correct. Ce sont des négociations, ce n’est pas pour autant que le PSG allait le choisir. Mais de nombreux agents veulent mettre la main sur Martinez et de le placer. Selon son entourage, son souhait serait d’aller dans un club de Ligue des champions, donc s’il part, ce n’est pas pour accepter un club comme West Ham", a-t-il ensuite poursuivi.

Roberto Martinez est en pleine préparation du match contre la Biélorussie, joué mardi, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar.