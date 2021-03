Il avait refusé un but valable de Ronaldo: le mea culpa de l'arbitre Danny Makkelie

Samedi, le Portugal a dû se contenter d'un petit point contre la Serbie. Les visiteurs ont pourtant inscrit un troisième but, mais l'arbitre néerlandais Danny Makkelie l'a refusé. Non sans créer la polémique.

Danny Makkelie et ses collègues ont passé deux jours très difficiles. Le Néerlandais a fait polémique samedi en refusant un but à Cristiano Ronaldo. Le ballon avait franchi la ligne, mais sans Goal Line Technology, l'arbitre n'avait pas eu cette impression, décidant d'annuler le but.

De quoi faire naître une énorme polémique, Ronaldo quittant même la pelouse précipitamment. Dans le journal A Bola, Danny Makkelie a reconnu son erreur et présenté ses excuses. "Tout ce que je peux dire c’est que je me suis excusé auprès du sélectionneur Fernando Santos et de l’équipe du Portugal pour ce qui s’est passé. En tant qu’équipe d’arbitrage, nous avons toujours travaillé pour prendre les bonnes décisions. Quand nous sommes au cœur de l’actualité de cette façon, cela ne nous satisfait pas du tout", a-t-il déclaré.

Une honnêteté bienvenue, mais dans les faits, le Portugal n'a dès lors pas pu obtenir les trois points qu'ils auraient dû emporter. Ce qui ne passera pas dans l'équipe.