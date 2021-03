Le milieu de terrain français Paul Pogba a enfin pu récupérer sa Rolls Royce, à la fourrière depuis un an. Le bolide avait été saisi par les autorités britanniques en raison d'une plaque invalide.

Neuf mois, comme une grossesse.

C'est le temps qu'a dû attendre Paul Pogba avant de récupérer sa Rolls Royce Wraith Black Badge qu'il s'était acheté en France.

Son véhicule, estimé à plus de 350.000 euros, avait été saisi l'année dernière par les autorités britanniques en raison d'une plaque invalide. La loi exige en effet une immatriculation dans le pays dans les six mois. Or, le milieu de terrain français avait une plaque... monégasque.

Selon les informations du tabloïd The Sun, Pogba a donc dû attendre 270 jours avant de revoir son bolide. Un délai particulier dû aux difficultés du joueur de Manchester United à réunir les papiers nécessaires.

Enfin, pour cette immobilisation, il a écopé d'une amende de 6.400 euros.