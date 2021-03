Tennis: Andy Murray imagine une reconversion dans le golf ou le foot après sa carrière

Andy Murray a révélé dans un entretien paru mardi qu'il aimerait passer des courts de tennis aux parcours de golf ou aux terrains de foot lorsqu'il raccrochera sa raquette, envisageant notamment de devenir caddie auprès d'un golfeur professionnel.

Le vainqueur de Wimbledon en 2013 et 2016, âgé de 33 ans, a déclaré au magazine Gentleman's Journal qu'il y avait des "similitudes" entre les deux sports et qu'il pourrait y faire valoir son expérience.



"J'adore le sport, donc quelque chose d'autre qui m'intéresserait après le jeu serait de travailler dans un autre sport", a déclaré Murray, actuel 119e au classement ATP.



"Comme j'aime beaucoup le golf, être caddie sur un circuit de golf serait passionnant. Il y a probablement aussi des similitudes entre le tennis et le golf, notamment sur le plan mental, et aider un golfeur à cet égard pourrait être intéressant", a indiqué le natif de Glasgow.



Autre piste, "obtenir mes badges d'entraîneur de football serait amusant", a encore jugé Murray.



Double champion olympique, l'ex-numéro 1 mondial se bat pour retrouver son niveau après une opération de la hanche en janvier 2018, mais son dernier retour en date a été interrompu lorsqu'il s'est retiré la semaine passée de l'Open de Miami en raison d'une blessure à l'aine.