Hendrik Van Crombrugge absent pour le reste de la saison

(Belga) Hendrik Van Crombrugge sera indisponible pour le reste de la saison, a annoncé le RSC Anderlecht mardi. La rééducation du gardien après sa blessure au dos sera "un peu plus longue" que prévu à la suite à une rechute. "L'objectif est qu'Hendrik commence la préparation de la saison prochaine en pleine forme", a indiqué le club dans un communiqué.

"Hendrik Van Crombrugge poursuit sa rééducation après sa blessure au dos et l'opération qui a suivi", a expliqué Anderlecht dans un communiqué. "Cette revalidation sera un peu plus longue suite à une rechute pendant la phase de reconstitution du muscle." "Nous suivons de près le rétablissement d'Hendrik", a expliqué Luc Vanden Bossche, responsable du service médical du club. "Dans les semaines à venir, nous allons progressivement augmenter la charge de travail d'entraînement. L'objectif est qu'Hendrik commence la préparation de la saison prochaine en pleine forme." Van Crombrugge, 27 ans, n'a plus joué en championnat depuis le 8 novembre dernier contre La Gantoise. (Belga)