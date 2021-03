Jérémy Doku: "On voulait gagner ce match avec le plus de buts possibles"

Voici la réaction de l'attaquant des Diables Rouges Jérémy Doku après l'écrasante victoire de la Belgique sur la Biélorussie (8-0) mardi soir à Louvain.

La Belgique s'est largement imposée (8-0; résumé) mardi soir contre la Biélorussie à l'occasion de la 3e journée des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar. "J'ai bien aimé le match. On a bien commencé, on a vite marqué donc on a pu avoir la balle, c'était plus facile pour nous", a expliqué Jérémy Doku au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre. "On trouvait qu'on avait lâché des points contre la République tchèque. C'est pour ça qu'on voulait gagner ce match avec le plus de buts possibles".

Au niveau personnel, l'attaquant des Diables Rouges est "content" de son match. A-t-il l'impression d'avoir marqué des points? "Oui. Mais toutes les minutes de jeu que tu reçois, tu dois montrer au coach que tu les mérites. Ma titularisation? Je ne m'en doutais pas. Mais j'étais prêt. Je suis content d'avoir pu joué. Pour moi, c'était un match comme un autre car j'essaie de jouer tous les matches de la meilleure manière possible. J'essaie d'être le Jérémy que je sais capable de bien jouer".