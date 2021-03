Mondial 2022: les Pays-Bas ne font qu'une bouchée de Gibraltar

Après un début de campagne compliqué suite à leur défaite en Turquie, les Pays-Bas viennent d'enchaîner un second succès de rang. Après la Lettonie samedi, c'est Gibraltar qui a subi la loi des Oranje ce soir.

Dans le groupe G, la Turquie a partagé l'enjeu face à la Lettonie (3-3). Kenan Karaman (2e, 1-0) et Hakan Calhanoglu (33e, 2-0) avaient pourtant lancé les Turcs mais Roberts Savalnieks (35e, 2-1) les a surpris. Burak Yilmaz sur penalty (52e, 3-1) a redonné de la marge aux visités mais Roberts Uldrikis (58e, 3-2) et Davis Ikaunieks (79e, 3-3) ont arraché le premier point des Lettons.

La Turquie (7 points) reste première devant les Pays-Bas (6 points), qui se sont promenés à Gibraltar (0-7).

Les Néerlandais ont dû patienter pour ouvrir la marque par Steven Berghuis (42e, 0-1) mais Luuk de Jong (55e), Memphis Depay (61e), Georgino Wijnaldum (62e) et Donyell Malen (64e) ont effectué un tir groupé tandis et Donny van de Beek (85e) et Depay (88e) ont complété le service. Quant à la Norvège elle s'est imposée 0-1 au Monténégro grâce à un but d'Alexander Sorloth (35e, 0-1).