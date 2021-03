L'Angleterre compte bien accueillir des milliers de supporters pendant l'Euro 2020

L'Euro 2020 doit débuter dans 12 villes d'Europe le 11 juin prochain. Avec, à chaque fois, la question de la présence ou non de supporters. Alors que la Russie et le Danemark ont déjà dévoilé leurs intentions, l'Angleterre aurait un plan encore plus ambitieux.

La présence de supporters dans les stades de l'Euro 2020 continue d'être un sujet de débat. Pour les organisateurs, l'UEFA, le rêve serait de voir plusieurs milliers de fans des les tribunes autour du continent, le tournoi étant organisé dans 12 villes d'Europe. Certains pays y ont déjà répondu favorablement, avec 30.000 fans autorisés à Saint-Petersbourg ou encore 11.000 à Copenhague. Les Pays-Bas aussi sont favorables. Reste que la situation sanitaire pourrait encore poser problème dans certains pays. Mais le Sun annonce que le plus ambitieux des pays reste l'Angleterre. La FA serait sur le point de proposer à l'UEFA de remplir ses stades à 50% de leur capacité lors de la phase à élimination directe. Wembley accueillerait alors 45.000 supporters. Si la vaccination s'accélère encore, il serait même envisagé d'en accueillir 60.000. Rappelons que Wembley sera le théâtre des demi-finales et de la finale. L'UEFA sera sans doute ravie d'entendre parler de ce projet !