Euro 2020: cinq changements seront autorisés

Le comité exécutif de l'UEFA s'est réuni aujourd'hui. De cette réunion il est ressorti que les équipes seront autorisées à utiliser un maximum de cinq remplaçants à l'UEFA EURO 2020 et aux finales de l'UEFA Nations League 2021.

Dans un communiqué officiel, l'UEFA a déclaré: "Les raisons de la règle des cinq substitutions restant valables dans le contexte des calendriers de football nationaux et internationaux touchés par la pandémie Covid-19 et étant donné que la règle est déjà en place pour la qualification pour la Coupe du monde. matchs qui se dérouleront de mars 2021 à mars 2022, il a été décidé d'étendre l'amendement à l'UEFA EURO 2020 en juin / juillet 2021, aux finales de l'UEFA Nations League en octobre 2021 et aux éliminatoires de relégation de l'UEFA Nations League en mars 2022."