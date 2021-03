A travers les Flandres: Dylan van Baarle vainqueur en solitaire après une échappée de 50 km

Le Néerlandais Dylan van Baarle a remporté mercredi la 75e édition d'A Travers la Flandre (WorldTour). Le coureur d'Ineos Grenadiers s'est imposé en solitaire après 184,1 km de course entre Roulers et Waregem. Le Français Christophe Laporte (Cofidis) a pris la deuxième place, devant Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

Malgré plusieurs tentatives, il fallait attendre 80 km avant de voir la première tentative réussir, avec l'attaque de l'Irlandais Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), rejoint peu après par Florian Vermeersch (Lotto Soudal) et Jelle Wallays (Cofidis), vainqueur de la course en 2015. A 85 km de la course, dans une bosse, Vermeersh devait laisser filer Hayter et Wallays. A 60 km de l'arrivée, plusieurs chutes survenaient dans le peloton. Parmi les victimes, on retrouvait les Italien Elia Viviani (Cofidis), vainqueur dimanche à Cholet, et Matteo Trentin (UAE Team Emirates), troisième de Gand-Wevelgem.

Le Taaienberg contribuait à faire exploser le peloton en plusieurs morceaux, alors que l'échappée prenait fin. Le nouveau groupe de tête se composait d'une vingtaine de coureurs. Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) s'isolait en tête à 55 km de l'arrivée. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), dernier vainqueur de cette course, plaçait une première accélération à 52 bornes du but. Mais le Néerlandais ne parvenait pas à faire la différence. Alors que Van Baarle poursuivait son aventure devant, le groupe de poursuivants explosait sur le Knokteberg-Trieu. Les deux favoris, Van der Poel et Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) étaient lâchés. Huit coureurs, avec notamment Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), Victor Campenaert (Qhubeka ASSOSS) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), se retrouvaient derrière Van Baarle. Alors que le Néerlandais maintenait un rythme régulier, les poursuivants fonctionnaient par à-coups.

L'écart se situait ainsi entre 20 et 40 secondes Van Baarle faisait parler ses qualités de rouleur, lui qui a été champion national du contre-la-montre, pour conserver son avantage. Le Néerlandais de 28 ans signe le cinquième succès de sa carrière, le premier de sa saison. Après une septième place à l'E3 et une huitième à Gand-Wevelgem, il confirme sa bonne forme et s'affiche comme un outsider du Tour des Flandres, dont il a déjà fini trois fois dans le top-10 (sixième en 2016, quatrième en 2017 et huitième en 2020), programmé dimanche.

Derrière, un regroupement s'effectuait entre les groupes de poursuivants. Christophe Laporte (Cofidis) sortait du peloton pour aller s'emparer de la deuxième place, devant Tim Merlier. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) prenait la quatrième place, devant Tosh van der Sande (Lotto Soudal). Greg Van Avermaet se classait septième, Jasper Stuyven dixième.