Euro-Espoirs: l'équipe de France en quarts de finale contre les Pays-Bas

L'équipe de France Espoirs s'est qualifiée mercredi pour les quarts de finale de l'Euro, où elle affrontera les Pays-Bas, grâce à son succès 2-0 face à l'Islande.

Les Français ont marqué par Guendouzi (17e) et Edouard (38e). L'équipe de Sylvain Ripoll prend la deuxième place du groupe C derrière le Danemark et rencontrera donc les Pays-Bas le 31 mai à Budapest pour une place en demi-finales.