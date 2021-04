JO-2020: du lourd pour les équipes de France de hand à Tokyo dès le premier tour

Les équipes de France de handball n'ont pas été épargnées par le tirage au sort des tournois olympiques à Tokyo (23 juillet-8 août) effectués jeudi à Bâle, avec l'Espagne et la Norvège pour les hommes, et quatre équipes européennes pour les femmes.

Les deux sélectionneurs Guillaume Gille et Olivier Krumbholz ont suivi avec attention le tirage au sort effectué jeudi dans les locaux de la Fédération internationale (IHF) à Bâle. Et le premier tour s'annonce très relevé pour les deux équipes.

Un indice laisse à penser que les groupes dont ont hérité les Françaises et les Français sont bien plus relevés: les sélectionneurs du Japon Dagur Sigurdsson (messieurs) et Ulrik Kirkely (dames) n'ont pas hésité très longtemps pour choisir le groupe dans lequel ils souhaitaient être placés, privilège accordé par l'IHF au pays hôte. Et ils n'ont pas mis le Japon avec la France.

"J'observe que notre poule contient cinq équipes européennes. L'une d'entre elles passera donc à la trappe avant les quarts de finale", souligne Olivier Krumbholz, qui tente de positiver en observant que son équipe évite la Corée du Sud, "un adversaire toujours très piégeux en début de compétition".

Autre point positif, les coéquipières de Siraba Dembélé, championnes du monde en 2017 et d'Europe en 2018, évitent pour cette première phase les Norvégiennes, tombeuses des Bleues en finale de l'Euro-2020 en décembre au Danemark, et qu'elles retrouveront lors de leur préparation début juillet à Pau et à Bayonne.

Les Françaises croiseront dès le premier tour le chemin de la Russie, qu'elles ont pris l'habitude d'affronter plus tard dans les compétitions women internationales. En finale des JO-2016 à Rio, la Russie avait pris le meilleur, alors que les Françaises avait eu leur revanche deux ans et demi plus tard à Paris-Bercy en finale de l'Euro-2018.

Pour passer l'obstacle du premier tour, elles devront prendre l'une des quatre premières places du groupe, où se trouvent également l'Espagne, vice-championne du monde 2019, la Suède et la Hongrie, alors que le Brésil semble être l'adversaire le moins costaud.

- Conquête et reconquête de l'or -

A Tokyo, à l'issue d'une olympiade de cinq années au cours de laquelle elles ont presque toujours atteint le podium des grands championnats, les Bleues viseront l'or olympique, le seul titre qui manque encore à leur palmarès.

La tâche du premier tour olympique semble tout aussi ardue pour les hommes de Guillaume Gille, champions du monde 2017 et placés dans un groupe avec l'Espagne, double championne d'Europe en titre (2018 et 2020) et la Norvège, présente sur plusieurs podiums des récents grands championnats (2e des Mondiaux 2017 et 2019, 3e de l'Euro-2020).

"Il y aura beaucoup d'adversité avec notamment la Norvège et l'Espagne, que nous avons affrontées lors du dernier Mondial, sans oublier naturellement l'Allemagne", a commenté le sélectionneur.

Les coéquipiers de Michaël Guigou ont décroché leur place aux Jeux olympiques à l'issue d'un tournoi de qualification d'une grande densité, cinq semaines après avoir pris la quatrième place du Championnat du monde en Égypte, après une défaite contre l'Espagne pour la médaille de bronze.

Ces deux tournois ont été disputés sans la star de l'équipe de France Nikola Karabatic qui poursuit sa rééducation après une grave blessure au genou droit et qui espère être de retour pour les Jeux de Tokyo.

Le Mondial-2021 et le TQO ont permis aux Bleus de se replacer dans la hiérarchie du hand mondial, après le fiasco de l'Euro-2020 (élimination au 1er tour), sans avoir toutefois de marge sur la concurrence et avec du retard sur l'Espagne et le Danemark.

A Tokyo, les Français partiront à la reconquête de l'or, eux qui ont disputé les trois dernières finales olympiques: en or à Pékin en 2008 et à Londres en 2012, en argent à Rio en 2016.