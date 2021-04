Masters 1000 de Monte-Carlo: forfait de Dominic Thiem

L'Autrichien Dominic Thiem, ne s'estimant "pas à 100%" de ses capacités, a déclaré forfait jeudi pour le Masters 1000 de Monte-Carlo (11-18 avril).



"Après Doha et Dubai, j'ai eu besoin de faire une pause, je ne suis pas à 100%, je suis désolé, j'aurais aimé aller à Monte-Carlo, mais cela ne sera pas pour cette fois", a indiqué le N.4 mondial sur son site internet.



Thiem, finaliste à Roland Garros en 2018 et 2019, a précisé qu'il s'entraînerait durant le tournoi monégasque sur terre battue en Autriche.



"Je dois beaucoup m'entraîner durant les semaines à venir", a-t-il reconnu.



Le début de la saison 2021 est largement décevant pour Thiem, qui avait remporté en 2020 son premier titre du Grand Chelem avec l'US Open: il a été éliminé en 8e de finale de l'Open d'Australie, s'est arrêté en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Doha et n'a pas dépassé le 2e tour du tournoi ATP 500 de Dubaï.