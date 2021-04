Maximiliano Caufriez (Saint-Trond) blessé au pied après un accident avec sa tondeuse à gazon

Le joueur de Saint-Trond Maximiliano Caufriez s'est blessé au pied après un accident avec sa tondeuse à gazon.

Le joueur de Saint-Trond Maximiliano Caufriez s'est blessé au pied à son domicile, a confirmé le club jeudi en précisant qu'il n'agissait pas d'un poisson d'avril.

Caufriez se serait gravement blessé au pied gauche en tondant sa pelouse après son pied a heurté les lames de la machine. Saint-Trond a précisé que son défenseur sera "évalué par les médecins du club pendant les prochains jours".

Caufriez a disputé 23 rencontres pour le STVV cette saison et a inscrit un but et délivré un assist.