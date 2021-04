Le Beerschot dispose d'un nouveau directeur général

(Belga) Frédéric Van den Steen est le nouveau directeur général du Beerschot, a annoncé vendredi le club de D1A. Le Beerschot était "depuis longtemps à la recherche d'une personne capable de développer le fonctionnement opérationnel et quotidien du club en ce qui concerne l'accueil, la communication, les ventes et le marketing".

"Frédéric a beaucoup d'expérience dans de nombreuses entreprises et un fan invétéré de football", a déclaré le président des Ours Francis Vrancken. "Il a le profil idéal pour mener le club." Frédéric Van den Steen a notamment été directeur commercial de JAKO, Joma, Jartazi et Masita. "J'espère contribuer a futur du Beerschot", a-t-il déclaré sur le site du club. Promu cette saison, le club anversois pointe à la 7e place de la D1A. (Belga)