Le Real Madrid n'a "pas de plan" pour Eden Hazard qui "va beaucoup mieux"

L'entraineur français du Real Madrid était devant la presse avant le match de son équipe face à Eibar en Liga demain.

Les questions des journalistes ont forcément beaucoup tourné autour de Sergio Ramos, le capitaine des Merenge s'est blessé lors du rassemblement de l'équipe nationale et ratera la double confrontation face à Liverpool en Ligue des Champions ainsi que le Clasico crucial face au FC Barcelone.

"Personne n'est à blâmer ici, ni l'équipe nationale ni Madrid. C'est le football. Malheureusement, des choses arrivent parfois et elles se sont produites plusieurs fois cette année, non seulement pour nous, mais pour tous C'est la partie du football que nous n'aimons pas, mais ce sont des choses qui arrivent et nous devons l'accepter." a répondu le tacticien à la question de savoir qui était responsable de cette blessure.

Concernant Eden Hazard, "il va mieux" affirme Zidane. Par contre aucune projection n'est faite quant à son retour et si le capitaine des Diables pourrait avoir quelques minutes contre Liverpool. "Nous n'avons pas de plan. Nous y allons jour après jour. Nous n'allons rien forcer. Il va beaucoup mieux. Je ne le verrai pas dans cinq jours ou dans une semaine, dix jours ... Si c'est dans trois jours, tant mieux pour nous. Si c'est dans dix, eh bien, on verra. Le plus important est de suivre au jour le jour. Il va mieux, nous sommes heureux parce qu'il est un peu plus avec l'équipe et c'est ce que l'on veut. Ensuite, le match, on verra. " explique le ballon d'or 1998.

Interrogé encore sur la réaction de Kylian Mbappe à propos des critiques, ZZ s'est montré compréhensif envers le joueur de 22 ans. "En ce qui concerne la critique, plus on est fort, plus il sera critiqué. Pour tous les joueurs, même s'il a eu une réaction, il y aura toujours des critiques. Quand il fera quelque chose de bien, ce sera merveilleux. C'est comme ça pour tous les joueurs. On le sait bien ici. " conclu Zidane.