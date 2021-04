Trois joueurs de la Juventus écartés du groupe après avoir organisé une "corona party"

La "corona party" de l'Américain Winston McKennie, à laquelle ont également participé ses coéquipiers l'Argentin Paulo Dybala et le Brésilien Arthur Melo, n'est pas sans conséquences pour ces trois joueurs de la Juventus. Leur entraîneur Andrea Pirlo a déclaré vendredi lors de la conférence de presse précédant le derby contre le Torino (samedi 18h00) qu'il ne ferait pas appel au trio. "L'incident a été discuté à de nombreuses reprises au sein de l'équipe. Les joueurs en question ne seront pas inclus dans la sélection du match", a déclaré Pirlo.

Jeudi, la nouvelle a filtré que la police avait dû mettre fin à une fête privée dans la villa de McKennie et que Dybala et Arthur étaient également invités. La Juventus, qui a été éliminée de la Ligue des champions par Porto et s'est inclinée à domicile contre le promu Benevento (0-1) n'est que troisième de la Serie A. Les champions en titre comptent 10 points de retard sur le leader, l'Inter Milan.