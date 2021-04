C'est incompréhensible: l'incroyable raté de ce joueur de Reading (vidéo)

Lucas Joao, attaquant Portugais de 27 ans sous contrat à Reading, n'a pas du bien dormir cette nuit. Il a en effet raté un but tout fait qui coûte deux points à son équipe, accrochée sur la pelouse de Barnsley en Championship, soit la D2 anglaise (1-1).

15 minutes avant le coup de sifflet final, Joao a eu l'occasion d'offrir la victoire aux siens. Sur une horrible passe en retrait, un de ses coéquipiers, récupère le ballon devant le gardien et la dévie vers le Portugais. Ce dernier voit le but vide, n'a plus qu'à pousser le ballon au fond mais cherche à croiser. Résultat: le ballon file à côté du but.

Il s'agit là d'un des ratés de l'année, indiscutablement !