Mertens marque son 101e but en championnat pour Naples, difficile vainqueur de Crotone

(Belga) Dries Mertens a inscrit son 101e but en championnat, le 134e au total, pour le compte de Naples samedi. Le Diable Rouge a planté sur coup franc (34e) le 3e but des Partenopei, qui se sont imposés 4-3 face à la lanterne rouge Crotone lors de la 29e journée de Serie A.

Naples menait 2-0 après les buts d'Insigne (19e) et Osimhen (22e) mais Crotone est revenu à 2-1 par Simy à la 25e. Mertens a ensuite porté le score à 3-1 (34e). En 2e mi-temps, Siny (48e) et Messias (59e) ont ramené l'égalité au marquoir, Di Lorenzo offrant finalement la victoire au Napoli (72e). Après cette 4e victoire d'affilée, Naples occupe la 4e place avec 56 points, 2 de moins que l'Atalanta, qui a battu l'Udinese 3-2, et 1 de plus que la Juventus, qui affronte le Torino (18h) dans le derby. Crotone est dernier avec 15 points, 5 de moins que Parme, qui a pris 1 point à Benevento (2-2) samedi. Maxime Busi est monté au jeu à la 59e dans les rangs parmesans, tandis que Daam Foulon est resté sur le banc de Benevento, 15e (30 points). Toujours en bas de classement, Cagliari et Radja Nainggolan se sont inclinés 0-2 face au Hellas Vérone. Les Sardes sont 18e et premiers relégables avec 22 unités. (Belga)