GP Miguel Indurain - Alejandro Valverde soulève les bras après 582 jours d'attente

(Belga) Alejandro Valverde a remporté le Grand Prix Miguel Indurain (1.Pro), disputé samedi autour d'Estella, en Espagne. Après 203,2 km de course, l'Espagnol de 40 ans s'est imposé devant le Kazakhstanais Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech) et son compatriote Luis Leon Sanchez (Astana - Premier Tech). C'est le premier succès de l'ancien champion du monde depuis le 30 août 2019, soit 582 jours. Laurens De Plus (INEOS-Grenadiers) a terminé 10e et premier Belge à 30 secondes.

Le Belge Ben Hermans (Israel Start - Up Nation), le Britannique Ben Swift (INEOS-Grenadiers), Luis Leon Sanchez et l'Equatorien Jeffeson Cepeda (Caja Rural) ont entamé le dernier tour du circuit final avec 50 secondes d'avance sur le peloton, dont est ensuite sorti Alejandro Valvedre. Le Murcian a rejoint Sanchez en tête à dix bornes de l'arrivée avant que Lutsenko ne revienne également aux avant-postes. Profitant de son explosivité dans l'ultime montée, Valverde a déposé Luis Leon Sanchez et Lutsenko pour signer son 131e succès chez les professionnels. C'est aussi sa 3e victoire dans cette course d'un jour après celles acquises en 2014 et 2018. Le champion du monde 2018 succède au palmarès au Français Jonathan Hivert, lauréat en 2019. L'édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Jamais un Belge n'a levé les bras sur cette course qui porte le nom du quintuple vainqueur du Tour de France. (Belga)