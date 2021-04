Deux coureurs exclus du Tour des Flandres après une grosse altercation

Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) et Yevgeniy Fedorov (Astana-Premier Tech) ont été exclus de la course lors du Tour des Flandres (WorldTour) dimanche.

L'équipier de Mathieu van der Poel et le Kazakh ont eu une altercation en début de course. Alors que Fedorov voulait relancer la course après la formation de l'échappée, Vergaerde est venu à sa hauteur et a tenté de le déséquilibrer d'un coup de coude. Le Kazakh a ensuite réagi en voulant aussi donner un coup au Gantois mais ne l'a pas touché.

Après visionnage des images vidéo, les commissaires de la course ont décidé d'exclure les deux coureurs.