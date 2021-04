Un cadre anderlechtois dans le viseur de l'AC Milan

Et si Anderlecht perdait une nouvelle fois l'un de ses plus grands talents ? Le club bruxellois pourrait en effet voir filer Albert Sambi Lokonga, qui vit une saison remarquable sous la vareuse mauve. Le joueur de 21 ans a disputé 28 matchs cette saison et intéresserait l'AC Milan.

C'est ce qu'explique le journaliste italien Nicolo Schira, qui affirme que le club italien suit de près le joueur belge. Considéré comme un bon espoir de notre football, il faisait partie du groupe des Diables Rouges retenus au mois de mars, sans faire la moindre apparition.

Son prix est estimé à minimum 12 millions d'euros.