Tour des Flandres: Asgreen domine les favoris

Le Tour des Flandres comme Milan-Sanremo: les deux grands favoris, Mathieu van der Poel et Wout van Aert, ont été battus, dimanche, à Audenarde, où la victoire est revenue au champion du Danemark Kasper Asgreen (Deceuninck).

Si le Belge Jasper Stuyven avait bénéficié de l'effet de surprise à Sanremo, Asgreen s'est imposé sans coup férir dans l'épreuve belge, l'un des cinq "monuments" de la saison cycliste. C'est dans un sprint à deux qu'il s'est offert le scalp de van der Poel, le vainqueur sortant, à qui tout semblait réussir jusque-là !

Contrairement aux prévisions, le scénario de la précédente édition s'est rejoué à l'envers. En octobre, le sprint entre van der Poel et van Aert avait tourné en faveur du champion des Pays-Bas, à la puissance ravageuse.

Dominateur aux Strade Bianche, où son démarrage avait fait sensation, le petit-fils de Raymond Poulidor a paru en mesure de faire la même démonstration. Si Asgreen a provoqué la décision pour désintégrer à 26 kilomètres de l'arrivée le groupe de tête fort de sept coureurs, qui comprenait encore son coéquipier, le champion du monde Julian Alphilippe, le KO est venu de l'attaque violente de +VDP+ dans le Vieux Quaremont à l'approche des 15 derniers kilomètres.

Sur son coup de boutoir, le Néerlandais s'est débarrassé de van Aert, le Belge toujours généreux dans l'effort comme à son habitude. Mais, au prix d'un gros effort, Asgreen a pu revenir dans son sillage quelques instants plus tard et le duo s'est dirigé alors vers l'arrivée, sur des routes privées pour l'essentiel de spectateurs en raison du huis clos provoqué par la pandémie.

- Un sprint trop long pour van der Poel -

Le Danois, confiant, a attendu le sprint, sans s'inquiéter d'un hypothétique retour du groupe condamné aux places d'honneur. Avec, pour finir, la troisième place pour le Belge Greg Van Avermaet, sorti dans le final avec Stuyven (4e).

"A la fin, je gardais Mathieu devant moi, je voulais être dans sa roue", a expliqué Asgreen qui, sur un braquet plus important, a contraint son rival à un sprint long, trop long pour le Néerlandais.

Deuxième coureur danois à figurer au palmarès, 24 ans après Rolf Sorensen ("il m'a appelé après ma victoire dans l'E3 Classic pour me donner quelques conseils", a confié le vainqueur), Asgreen a comblé son équipe Deceuninck, qui a joué le bon cheval en terre flandrienne. Il a couronné une campagne de classiques personnelle fort d'un autre succès d'importance, la semaine passée, dans l'E3 Classic, une nouvelle fois répétition du Tour des Flandres.

Souvent à l'offensive, notamment avec Alaphilippe qui a payé ses efforts sur la fin, la formation belge s'est montrée omniprésente à l'avant.

"Notre plan était de sauter dans tous les contres, on a parfaitement couru aujourd'hui", a commenté Asgreen, décidément très à l'aise dans cette course parmi les plus exigeantes de l'année. Pour sa première participation, en 2019, il avait pris la deuxième place derrière l'Italien Alberto Bettiol.

Par ailleurs, cette 105e édition du "Ronde", par temps frais et sous un pâle soleil, est entrée dans la petite histoire. Pour la première fois dans une épreuve du calendrier mondial, un coureur, le Suisse Michael Schär, a été exclu pour avoir jeté son bidon hors de l'une des zones prévues à cet effet. Les temps changent, sauf pour l'équipe de Patrick Lefevere qui continue à gagner !