Open Belgian Qualification Meet - Valentine Dumont et Louis Croenen confirment leur statut de leaders belges actuels

(Belga) Valentine Dumont a confirmé sa belle forme dimanche lors de la 2e journée de l'Open Belgian Qualification Meet (OBQM) organisé à la piscine du Wezenberg d'Anvers. Ce meeting aurait dû constituer les championnats de Belgique Open. La crise sanitaire l'a transformé en épreuves de qualification où seuls les nageurs belges ayant une chance de se qualifier pour les championnats d'Europe jeunes, les championnats d'Europe seniors et les Jeux Olympiques étaient invités ainsi que quelques rares nageurs étrangers. Louis Croenen a aussi témoigné de sa bonne condition ce week-end.

L'ondine du Namur Olympic Club a remporté le très attendu 200m libre dames, dans la perspective d'un relais, en 1:59.34. Elle a précédé dans l'ordre Lotte Goris (2:01.74), la Néerlandaise Marjolein Delno (2:02.40), Kimberly Buys (2:03.34) et Lana Ravelingien (2:04.78). Le record national de Dumont est de 1:58.29, réalisé le 13 août 2020 à Rome. Valentine Dumont s'était imposée samedi dans les 100 et 400 m libre, deux autres épreuves dont elle est aussi la détentrice du record de Belgique. Elle est qualifiée sur les trois distances (plus le 1500m) en vue de l'Euro de Budapest (17-23 mai). Louis Croenen, dans sa course favorite le 200m papillon, a réussi un excellent 1:57.57, dans une course à deux, bien en dessous des 1:58.74 qualificatifs pour les championnats d'Europe. Le nageur du SHARK était déjà qualifié pour Budapest. Il l'est aussi pour les JO de Tokyo dans cette épreuve où il y a fini 8e en finale des Jeux de Rio en 2016. Son record national est fixé à 1:55.39 depuis le 5 août 2015, performance réalisée à Kazan, en Russie. Dans le 100m libre masculin, derrière le Roumain David Popovici (49.54), Sébastien De Meulemeester a fini 2e (49.85) devant Alexandre Marcourt (49.90), Thomas Thijs (50.07) et Jasper Aerents (50.38). La limite pour l'Euro est fixée à 49.38. Le 50m libre dames est revenu de justesse à Lana Ravelingien (26.38) devant Jade Smits (26.39). Autre belle bagarre dans le 100 papillon. L'Anversoise Kimberly Buys a gagné en 1:00.14 devançant la jeune Limbourgeoise Roos Vanotterdijk (1:00.39), mais assez loin des 59.24 requis pour Budapest. Toutefois, les deux nageuses étaient déjà qualifiées. Joséphine Dumont, la cousine de Valentine, a réussi le doublé en brasse. Après le 100m samedi, elle a gagné le 200 en 2:28.58, à 4/100es des minimas pour Budapest (2:28.54) qu'elle avait réussis à deux reprises. Son record personnel est situé à 2:27.68. La Liégeoise Ambre Franquinet a réussi les minimas pour l'Euro juniors de Rome sur 200m 4 nages en 2:18.90, son record personnel. Il lui fallait réussir 2:19.12. Les minimas pour les Euro seniors doivent être réalisés pour le 11 avril. Il ne reste plus qu'une ultime chance d'y parvenir pour nos nageurs et nageuses à l'occasion des meetings d'Eindhoven (9-11 avril) ou de Stockholm (8-11 avril). Les actuels qualifiés pour l'Euro de Budapest, en tenant compte du forfait de Fanny Lecluyse (blessée au genou), sont : Kimberly Buys (50m et 100m papillon), Joséphine Dumont (200m brasse), Valentine Dumont (100m, 200m, 400m et 1.500m libre), Lotte Goris (400m libre), Roos Vanotterdijk (50m et 100m papillon) et Fleur Vermeiren (50m brasse) chez les dames; Jasper Aerents (100m libre), Sébastien De Meulemeester (100m et 200m libre), Alexandre Marcourt (200m libre) , Thomas Thijs (200m libre) et Louis Croenen (100m papillon, 200m papillon, 200m libre) chez les messieurs. (Belga)