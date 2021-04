NBA: Brooklyn et Philadelphie tombent, les Clippers cinglent les Lakers

Brooklyn, sans James Harden ménagé, s'est incliné contre Chicago, sans que Philadelphie, battu chez lui par Memphis, n'en profite au classement, dimanche en NBA, où les Clippers ont corrigé des Lakers également décimés dans le duel de Los Angeles.

Menés de 17 longueurs à l'entame du dernier quart-temps, la remontée était trop compliquée à opérer pour les Nets, défaits (115-107) malgré les efforts de Kyrie Irving, qu'on a connu plus adroit (12/27 aux tirs, 24 pts, 15 passes).

En l'absence de Harden, leur meilleur élément actuel aux ischio-jambiers droits douloureux, Blake Griffin et LaMarcus Aldridge, les deux All-Stars vétérans, recrutés ces dernières semaines, ont été moyennement prolifiques, avec 10 et 11 unités chacun.

En face, la performance a été collective puisque le cinq majeur a inscrit les trois quarts des points (89) de l'équipe, avec une mention pour Zach LaVine (25 pts) et Nikola Vucevic (22 pts, 13 rbds), qui prend bien ses marques depuis son arrivée en provenance d'Orlando.

Grâce à cette victoire, qui met fin à une série de six revers, les Bulls occupent provisoirement la 10e place à l'Est, la dernière de barragiste.

Brooklyn, qui attend aussi de bientôt récupérer Kevin Durant après plus d'un mois à soigner une cuisse, continue de partager la tête de la conférence Est avec Philadelphie.

- L'hommage de Curry -

Car les Sixers ont manqué l'occasion de la reprendre seuls, en s'inclinant lourdement contre Memphis (116-100).

Privés de Joel Embiid, laissé au repos pour ce back-to-back, au lendemain de son retour après 10 matches d'absence dus à une blessure à un genou, les joueurs de la Pennsylvanie, hormis Tobias Harris (21 pts, 8 rbds) sont passés totalement au travers, accusant 26 points de retard après trois quarts-temps.

En face, la pépite Ja Morant n'a pas eu à forcer (8 pts, 10 passes) et le pivot lituanien Jonas Valanciunas (16 pts, 12 rbds) a dominé à l'intérieur.

Les Grizzlies remontent à la 8e place, conjointement occupée par San Antonio, devant Golden State (10e) défait pour la troisième fois d'affilée à Atlanta (117-111), malgré le retour de Stephen Curry.

La star, qui a scoré vainement 37 points, en a profité pour rendre hommage à la communauté asiatique d'Atlanta, récemment meurtrie par des fusillades dans trois salons de massage qui ont fait huit morts, en portant des sneakers à l'effigie d'un portrait peint de Bruce Lee et de sa famille, légendé par une citations de l'icône des arts martiaux: "Sous les cieux, il n'y a qu'une seule famille".

- Les Lakers dévissent -

Après ce match où Danilo Gallinari a inscrit 12 de ses 25 points dans le money-time et où Clint Capela (24 pts, 18 rbds) a encore fait un gros travail, les Hawks montent au 4e rang à l'Est, ex aequo avec Miami, devant Charlotte (6e) étrillé à Boston (116-86).

Jayson Tatum (22 pts), 21 paniers derrière l'arc (sur 54 tentés tout de même) et 17 points d'Evan Fournier, très utile en sortie de banc, ont fait l'affaire pour les Celtics (8e).

A Los Angeles, enfin, c'est encore à huis clos - le Staples Center pourra de nouveau accueillir des fans à partir du 15 avril - que les Clippers ont pris le meilleur (104-86) sur les Lakers, il est vrai dépourvus de leurs deux stars, LeBron James (cheville droite) et Anthony Davis (mollet et tendon d'Achille droits), et de leur dernière recrue, le pivot Andre Drummond (orteil).

Le champion en titre n'a donc pas pesé lourd face à un rival, 3e au classement, qui restait sur deux défaites et en a profité pour se relancer.

Kawhi Leonard a été omniprésent (19 pts, 10 rbds, 8 passes), Paul George un peu moins (16 pts, 7 rbds) et Nicolas Batum a été actif (4 pts, 5 rbds, 4 passes).

Alors Marcus Morris s'est démené offensivement (22 pts) face à son frère jumeau Markieff (9 pts) également titulaire chez des Lakers qui cèdent du même coup leur 4e place à Denver, vainqueur d'Orlando (119-109).